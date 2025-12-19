Blood Type: ଏହି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ‘ବିଷ’ ସମାନ! କୌଣସି ବି ପିରିସ୍ଥିତିରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେବନ, ନଚେତ୍

ଏହି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ‘ବିଷ’ ସହ ସମାନ । ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମିଳିବେ ଯେଉଁମାନେ ଚିକେନକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାମିଷ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଚିକେନ ଖାଇବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଏଟ ପ୍ଲାନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଧାରରେ ଶରୀରରେ ହଜମ ହୁଏ।

ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ:

ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ A ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଏ। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

 Kadak Chai Recipe: ପୁରା ହୋଟେଲ ଚା’…

କିଏ ସେ ଓସମାନ୍ ହାଦି? ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ…

ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଛି ଯେ A ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ମାଂସ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କମ୍ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ମଟନ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ। କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡାଲି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଭଲ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, B ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ।

ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ମଟନ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍, AB ଏବଂ O ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣରେ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ମଟନ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ବିପଦଜନକ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟର ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉଭୟ ଦିଗ ଥାଏ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାହା ନ ଖାଇବା ଭଲ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି , ହୁଏତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ନ ହୋଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

 Kadak Chai Recipe: ପୁରା ହୋଟେଲ ଚା’…

କିଏ ସେ ଓସମାନ୍ ହାଦି? ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ…

Horoscope: ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ଅମାବାସ୍ୟା, ଏହି…

ଏପରି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ହ୍ଯାକ…

1 of 29,210