ବୈଭବଙ୍କୁ ଡରୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ୧୫ ବର୍ଷର ବାଳକଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କେବେ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ବୈଭବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟାରେ ଏକ ଷ୍ଟୋରୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କି ସେ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି।
ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏବେ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଡରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ବିଶେଷକରି ବୋଲରମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୈଭବଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୟାମ କରଣ କହିଛନ୍ତି କି ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି।
ସ୍ୟାମ କରଣ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ IPL ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇ କହିଛନ୍ତି କି ସେଠାକାର ପିଚ୍ ଏବଂ ଏଠାକାର ପିଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଦୁଇଟି ଯାକ ପିଚ୍ ରେ ଅନେକ ଫରକ ରହିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ମତରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ; ଏଠାରେ ପିଚ୍ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଧୀର।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କାମ କରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ଲାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ କି ନୁହେଁ ତାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୈଭବ ଫର୍ମରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।”
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ୟାମ୍ କରଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର IPL କ୍ୟାରିଅର ନିସନ୍ଦେହରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଭାରତ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି, ଏବଂ ସେ ଏହି ଆଶାର ଭାରକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍:
ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ ସହିତ ସମାନ।
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୩୦୪ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।