କେବଳ ସିଗାରେଟ୍ ନୁହେଁ, ଘାତକ ସାଜିପାରେ ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ, ନେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ….

By Jyotirmayee Das
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଆମ ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ, ହୋମ, ଜଜ୍ଞ ଆଦି କରାଯାଏ । ଆଉ ଏହି ପୂଜାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଏକ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ । ଯାହା ବିନା ପୂଜା ବି ଅସମ୍ଭବ ।

ମାତ୍ର ଏହି ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ ଶରୀର ପ୍ରତି କେତେ ହାନୀକାରକ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜଣା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଫୁସଫୁସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।

ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ: ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା PM ୨.୫ ଏବଂ PM ୧୦ ଭଳି ଛୋଟ କଣିକା ଏବଂ VOC ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଫୁସଫୁସରେ ଜମା ହୋଇ ପ୍ରଦାହ, ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ PM ୨.୫ ସ୍ତର ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ଆସ୍ଥମା, COPD ଏବଂ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ: ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ ଆଖି, ନାକ ଏବଂ ଗଳାରେ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ସାଇନସ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଏବଂ କାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁ ଫୁସଫୁସରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଲଭିଓଲିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ଯାହା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁରେ ବେଞ୍ଜିନ, ଫର୍ମାଲ୍ଡାଇଡ ଏବଂ PM ୨.୫ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଗାରେଟରେ ମିଳୁଥିବା ସମାନ ଉପାଦାନ ଯାହା ଫୁସଫୁସ ଏବଂ ରକ୍ତ କୋଷକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

କିପରି କରିବେ ଫୁସଫୁସକୁ ରକ୍ଷା: ଧୂପକାଠି ଧୂଆଁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି କୋଠରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପକାଠି ଜାଳିବେ ସେତେବେଳେ ଝରକା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଧୂଆଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ।

ଏହା ସହିତ, ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ସମୟରେ ପଙ୍ଖା ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଧୂପକାଠି ବଦଳରେ, ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତେଲ ସହିତ ଏକ ଡିଫ୍ୟୁଜର ଜଳାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ଘରକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ରଖିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ।

 

