ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏହି ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟର ଇତିହାସ କ’ଣ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହ ରହିଛି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ
History of Idli: ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ମନକୁ ଆସେ ନରମ, ଧଳା ଇଡଲିର। ସାମ୍ବର ଏବଂ ଚଟଣି ସହିତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଇଡଲି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଘରେ ଜଳଖିଆର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ?
ହଁ, ଯଦି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଇଡଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରବାସୀ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଂଶୀଦାର କରେ। ଭାରତରେ ଇଡଲିର ଆଗମନର କାହାଣୀ ଏକ ସିନେମା ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ପରି ପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା, ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ରୋଷେୟାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି।
ପ୍ରାଚୀନ ପାଠ୍ୟରେ ଇଡଲିର ପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ
ଇଡଲିର ଇତିହାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସାହିତ୍ୟକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ‘ଦି ହିନ୍ଦୁ’ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ଇଡଲି ପରି ଏକ ଖାଦ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ଲେଖ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର କନ୍ନଡ ପାଠ୍ୟ ‘ଭଦ୍ଦାରାଧନେ’ରେ ମିଳିପାରିବ। ଏହାର ଲେଖକ ଶିବକୋଟିଆଚାର୍ୟ୍ୟ ଏଥିରେ ‘ଇଦ୍ଦାଲିଗେ’ ନାମକ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରାଜା ସୋମେଶ୍ୱର ତୃତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ମାନସୋଲ୍ଲାସ’ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ସେହି ଯୁଗର ଇଡଲି ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ସଂସ୍କରଣଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଏହା କେବଳ ବିରି ଡାଲିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରେ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦହି ପାଣିରେ ଭିଜା ଯାଉଥିଲା।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା
ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଧୁନିକ ଇଡଲି ୭ମ ଏବଂ ୧୨ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ, ଏହାକୁ ‘କେଡଲି’ କିମ୍ବା ‘କେଦାରୀ’ ନାମରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଭଳି ହିନ୍ଦୁ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ରାଜାମାନେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାଜାମାନେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟ ରୋଷେୟାମାନେ ଥିଲେ। ଏହି ରୋଷେୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଷ୍ପ ରାନ୍ଧିବା (ଷ୍ଟିମିଂ)ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୌଶଳ ଏବଂ ଭିଜାଇ ରାନ୍ଧିବା ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ‘କେଡଲି’ ଭାରତୀୟ ରୋଷେୟାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ‘ଇଡଲି’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
ଆରବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ହଲାଲ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ
ଇଡଲିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆରବ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଜଡିତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆରବ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେବଳ ‘ହଲାଲ’ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଉଳ ଅଟାକୁ ଚପଟା କରି ସେକିକି ନଡ଼ିଆ ଆଧାରିତ ଗ୍ରେଭି ସହିତ ଖାଉଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭାରତୀୟ ରୋଷେୟାମାନଙ୍କୁ ଭିଜେଇବା କୌଶଳ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ସହ ବାଟଣ କିପରି ଫୁଲିବ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଲେ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ରୋଷେୟାମାନେ ବିରି ଡାଲିର ମିଶ୍ରଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏହି ରେସିପିରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମୋଡ଼ ଯୋଡିଥିଲେ। ଏହିପରି, ଆରବ ସରଳତା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ କୌଶଳର ମିଶ୍ରଣ ଆଜି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଆଧୁନିକ ଇଡଲିରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି।
୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଇଡଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହା ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରି ଡାଲିର ସଠିକ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଲକ୍ଷିତ, ଏହା ବହୁତ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ହାସଲ କରିଥିଲା। ୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡଲି ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଉଳ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ସୂତା କପଡା ଉପରେ ଇଡଲି ବ୍ୟାଟର ରଖି ଏହାକୁ ବାଷ୍ପ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୂତନ କୌଶଳ ଇଡଲିକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ପଞ୍ଜୀ ଏବଂ ନରମ ଗଠନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଏହା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରବଳ ଗରମରେ, ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ କିଣ୍ମେତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାତ ଏବଂ ବିରି ଡାଲିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା।