ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଷରେ ରହିଛି ଘର, ରାତି ହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ସହ ଜଡିତ ଆଉ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ଯ…

କିପରି ଦେଖିପାରିବେ ସ୍ପେଷ୍ ଷ୍ଟେସନ ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୃଥିବାରୁ ମହାକାଶକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ମହାକାଶଚାରୀ ଏତେ ଦିନ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ। ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାକାଶରେ ଏକ ଘର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ଯକୀୟ ଉପକରଣ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ଯ ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଆଉ ସେହି ଘରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ବା ISS କୁହାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଲାଗି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି କରିଥିଲେ।

ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1998 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2011 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା 109 ମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ 419,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ। ତେବେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆକାଶରେ ତାରା ଓ ଜହ୍ନ ଭଳି କଣ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଷ ଷ୍ଟେସନକୁ  ଦେଖାଯାଇପାରିବ କି ?

ISSକୁ  ପରିଚାଳନା କରିବା କେତେ ମହଙ୍ଗା: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ISS ପରିଚାଳନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାକୁ ବାର୍ଷିକ 3 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଟଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ISS କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମାଲିକାନା ନୁହେଁ ବରଂ 15 ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।

ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ NASA, ରୁଷର Roscosmos ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନଟି ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଜାପାନ, କାନାଡା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥାରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ।

ISS କେତେ ଗତିରେ ଘୂରେ: ଏହି ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 28,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହା ଘୁର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି, ଏହା ମାତ୍ର 90 ମିନିଟ ଅର୍ଥାତ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ସମୟ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପରିକ୍ରମା ସମାପ୍ତ କରିପାରେ।

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, ପୃଥିବୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ସମାନ ଦୂରତା ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ।

ISS ବଡ଼ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ରାତିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ସହଜରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ସଠିକ୍ ଉପକରଣ ସହିତ, ଏହାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ।

ରାତିରେ, ଏହା ପୃଥିବୀରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ଟେଲିସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର କରି, ସହଜରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରେ। spotthestation.nasa.gov ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇ ISSକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

