ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଜୀବିତ ନା ମୃତ? ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି
ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଉପସ୍ଥିତି ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଦେଶର ବ୍ୟାପାରରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକାର ସିନେଟର ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ପରଦା ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦାବି:
ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ସାଧାରଣରେ ଦେଖାଯାଉନାହାଁନ୍ତି, ସେ ପ୍ରମୁଖ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ରୁବିଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଦେଶର ଶାସନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାଁନ୍ତି।
ପରିବାରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପିତା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅଧୀନରେ ରହିଛି।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି:
ଏହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିଛି। ଏହି ଜଳପଥ ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଜତାବା ଖାମେନି ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟଡ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା:
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ସମ୍ଭାବନା ଏବେ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ।
ଇରାନ ଉପରେ କଟକଣାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କଠୋର:
ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରୁ ଖଣି ସଫା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆମେରିକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ:
ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଇରାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଏ, ତେବେ କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି:
ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇରାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମି ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଆଲୋଚନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଦେଖାଯାଉଛି।