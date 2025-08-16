Vastu Tips: ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ କାଉ ଆସିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଜାଣନ୍ତୁ

କାଉ ଆସିବା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ, ଜାଣନ୍ତୁ

By Chinmayee Beura

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମରେ, କାଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଙ୍କେତ ରହିଛି।

हिंदू धर्म में कौए को लेकर कई मान्यताएं हैं, एक मान्यता है कि अगर छत पर सुबह-सुबह आकर बैठ गया तो इसका मतलब है कि आपके घर कोई अतिथि आने वाले हैं। ऐसे में कौए आने को लेकर कई संकेत हैं आइए जानते हैं...

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କାଉଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯଦି ଭୋର ସମୟରେ କାଉ ଛାତ ଉପରେ ଆସି ବସିଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଉଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସଙ୍କେତ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

अगर कौआ सुबह-सुबह घर के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बैठे और कांव-कांव करना शुरू करे तो इसका भी मतलब है कि कोई अतिथि आने वाला है।

ଯଦି କାଉ ସକାଳେ ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବସି କାଉଁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

वहीं, अगर आपके घर की छत पर कौए का झुंड में आते हुए दिखाई देता है, तो यह किसी अनहोनी का संकेत दे रहा है। इसे शुभ नहीं माना जाता, इसका अर्थ कि कोई अप्रिय घटना आपके परिवार में घट सकती है।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ କାଉ ପଲ ଆସୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଙ୍କେତ। ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ।

इसके अलावा, अगर आपके घर में कौआ दक्षिण दिशा की ओर से आए और बोलना शुरू करते तो यह भी अशुभ संकेत माना जाता है। यह घर में पितृ दोष होने का संकेत माना जाता है।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ କାଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଘରେ ପିତୃ ଦୋଷର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

