Vastu Tips: ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ କାଉ ଆସିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମରେ, କାଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଙ୍କେତ ରହିଛି।
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କାଉଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଯଦି ଭୋର ସମୟରେ କାଉ ଛାତ ଉପରେ ଆସି ବସିଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାଉଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସଙ୍କେତ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଯଦି କାଉ ସକାଳେ ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବସି କାଉଁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ କାଉ ପଲ ଆସୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଙ୍କେତ। ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ କାଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଘରେ ପିତୃ ଦୋଷର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।