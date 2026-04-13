ପ୍ରତିଦିନ ୧୦,୦୦୦ ଷ୍ଟେପ ଚାଲିବା କ’ଣ ଜରୁରୀ? ଚାଲିଲେ କଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ; ଉତ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଚାଲିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କାମ ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦,୦୦୦ ଷ୍ଟେପ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ୧୦,୦୦୦ ଷ୍ଟେପ ଚାଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ୧୦,୦୦୦ ଷ୍ଟେପ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ପ୍ରତିଦିନ ୧୦,୦୦୦ ଷ୍ଟେପ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, ଏବଂ ପାଦ ଗଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦିନକୁ ୫,୦୦୦ ଷ୍ଟେପ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅତି କମରେ ୧୦,୦୦୦ ଷ୍ଟେପ ଚାଲନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଆପଣ କେତେ ଷ୍ଟେପ ଚାଲନ୍ତି ତାହା ଆଜିକାଲି ଏକ ଫିଟନେସ୍ ଫର୍ମୁଲା ପାଲଟିଛି।
୧୦,୦୦୦ ଷ୍ଟେପ ଚାଲନ୍ତୁ, ୭,୦୦୦ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ୪,୦୦୦ କିମ୍ବା ୫,୦୦୦ ନିହାତି କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ୧୦,୦୦୦ ଷ୍ଟେପ ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଚାଲିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଝଲସୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ ଚାଲିବା ଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା। WHO ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୩୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶାରୀରିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି।
କେବଳ ଚାଲିବା ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଚାପ ହରମୋନ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଖୁସି ହରମୋନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୁଏ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଗୋଡ଼ ରୋଗ, ଭାରିକୋଜ୍ ଶିରା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା, ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ମିଶନ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।