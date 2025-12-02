କ’ଣ ସତରେ ଦାରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଖଣା ଜରୁରୀ, ଭାରତରେ ଏହା କେବେଠୁ ବନିଲା ମଦର ସାଥୀ
ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଖଣାର ଇତିହାସ କେତେ ପୁରୁଣା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ମଦ୍ୟପାନର ଇତିହାସ ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି।
ଯଦିଓ ଏହା ଆଜି ଏକ ପରମ୍ପରା ପରି ମନେହୁଏ, ହେଲେ ଏହା ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ଚାପ, ସରକାରୀ ନିୟମ ଏବଂ କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଭ୍ୟାସର ମିଶ୍ରଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା।
ପ୍ରଥମେ, ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଚାଖଣା ନେବା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଦ ପିଅନ୍ତି ତାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ଯଦି ପେଟ ଖାଲି ଥାଏ ତାହାଲେ ମଦ୍ୟପାନ ରକ୍ତପ୍ରବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଯାହା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିଶା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯଦି ପେଟ ଫୁଲ ଥାଏ ତେବେ ମଦ୍ୟପାନ ୭୦-୭୫% ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ୍ୟପାନ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଭାରତରେ ଚାଖଣାକୁ “ମଦର ସାଥୀ” କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ, ମଦ୍ୟପାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ ଥିଲା, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସହିତ କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ହେଲେ, ୨୦ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା, ବମ୍ବେର ମିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମାଜ ଉପରେ ବୋଝ ନ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେରିକା ପରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ।
ତା’ପରେ, ଭାରତରେ ବାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସିଝା ଚଣା, ସିଝା ଅଣ୍ଡା, ବାଦାମ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ଶସ୍ତା ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଗୁଣବତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ଥିଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ୧୯୫୦ ଦଶକରେ ନିଷେଧ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷେଧ ଯୋଗୁଁ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିଗତ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ବମ୍ବେରେ ଏକ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଲୋକ ମଦ ପିଉଥିଲେ।
ଯଦି ଆପଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରାସ୍ତା କଡରେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଚଣା, ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଚଟଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଧରିପାରିବେ ଯେ ନିକଟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ ଅଛି।
ତା’ପରେ ୭୦ ଦଶକ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବାର୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ଚଣା, ପାପଡ଼ କିମ୍ବା ଚଟଣି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ “ସ୍ୱାଦ ସେବା” ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ୯୦ ଦଶକ ସୁଦ୍ଧା, ଚାଖଣା ଏକ ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀଲ୍ଡ ଚିକେନ୍, ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ନାକ୍ସ, ମସଲା ଚିନାବାଦାମ ଏବଂ ଭଜା ମାଛ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲେ।
ଏହା ଆଉ କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ୍ ଥିଲା। ପାନୀୟ ସହିତ ସ୍ନାକ୍ସର ଯୋଡ଼ି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଯେପରି ଏହା ପ୍ରଥମେ ଗଠନ ହେବା ସମୟରେ ଥିଲା।