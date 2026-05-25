କ’ଣ ଘରେ ଗୋବରରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା AC ମଧ୍ୟ ଚଳାଇହେବ କି?
ଗୋବରରୁ ଯେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (AC) ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ।
Cow Dung Electricity : ଘରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଈ ଗୋବରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ସଠିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (AC) ପରି ଉପକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇପାରିବ। ତେବେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଛୋଟ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ କିଚେନ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଏବଂ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପରି ଭାରୀ ଉପକରଣ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କମର୍ସିଆଲ ଲେଭଲ କିମ୍ବା ଅଧିକ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଘରୋଇ ସେଟଅପ ଆବଶ୍ୟକ।
ଗୋବରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଗାଈ ଗୋବର ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ‘ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଡାଇଜେଷ୍ଟର’ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ‘ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ’ କୁହାଯାଏ। ଗାଈ ଗୋବର ଏବଂ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ବାୟୁ-ରୁଦ୍ଧ (air-tight) ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପକାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ମିଥେନ୍ରେ ଭରପୂର ବାୟୋଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ରେ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ କିମ୍ବା ଜେନେରେଟରକୁ ପଠାଯାଏ, ଯାହା ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ।
ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କ୍ଷମତା
ଗାଁର ଘରମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ଘରୋଇ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ସିଷ୍ଟମ ମୁଖ୍ୟତଃ ରୋଷେଇ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କିଚେନ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଳାଇବା ଏବଂ କିଛି ଛୋଟ ବଲ୍ବ କିମ୍ବା କମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଉପକରଣ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ୨ ରୁ ୪ଟି ଗାଈ-ଗୋରୁଙ୍କଠାରୁ ସଂଗୃହିତ ଗୋବର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ଥିବା ଉପକରଣ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେତେଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହଁନ୍ତି।
ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା
ଏକ ସାଧାରଣ ୧.୫ ଟନ୍ର ଇନଭର୍ଟର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (AC) ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ରୁ ୨ କିଲୋୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। AC ଚାଲୁ ହେବା ସମୟରେ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାରୀ ଲୋଡ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୩ ରୁ ୫ କିଲୋୱାଟ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଜେନେରେଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲର ପରିମାଣ। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରକୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୫ ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସତେଜ ଗାଈ ଗୋବରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଏଭଳି ସିଷ୍ଟମ ସାଧାରଣ ସହରୀ ଘର ତୁଳନାରେ ଡେରୀ ଫାର୍ମ, ଗୋଶାଳା କିମ୍ବା ଅଧିକ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।
କମର୍ସିଆଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୂରା ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ପାରିବ
ବଡ଼ ଆକାରରେ ସ୍ଥାପିତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଚଳାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କମର୍ସିଆଲ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏତେ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ଉପକରଣ, ପାଣି ପମ୍ପ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ, କୃଷି ମୋଟର ଏବଂ ଏପରିକି ଘର କିମ୍ବା ଫାର୍ମର ଅନେକ ରୁମ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିପାରିବ।