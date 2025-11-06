କ’ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗକୁ ରୋକିପାରିବା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଖୋଲି ଦେଲେ ରାଜ, ଏବେ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ …
Health Tips: କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗକୁ ରୋକିପାରେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ “An apple a day keeps the doctor away” ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ କ’ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗକୁ ରୋକିପାରେ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସେଓ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଫଳ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେଓ ଖାଇବା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ।
PSRI ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଡାଏଟିସିଆନ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଓ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଓ ଖାଇବାର କ’ଣ ଲାଭ ଅଛି।
ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଓ ଖାଇବାର ଲାଭ…
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ: ଆପଲ୍ରେ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ।
ହୃଦୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ: ଆପଲରେ ଥିବା ପେକ୍ଟିନ ଫାଇବର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳତା ଭଳି ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ।
ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଭଲ: ଆପୋଲ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିୟମିତ ଆପୋଲ ସେବନ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
କେବଳ ସେଓ ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ: ତଥାପି, କେବଳ ସେଓ ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ସମାନ ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏହି ଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଜୀବନଶୈଳୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଓର ଲାଭ ସୀମିତ।
ତେଣୁ, ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେଓ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଏକ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପସନ୍ଦ। ତଥାପି, “ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ” କେବଳ ସେଓ ନୁହେଁ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସେଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେଟର ଏକ ଅଂଶ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ “ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର”।