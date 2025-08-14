ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କେକ୍ କାଟିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ୍‌? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ୍‌

ଆଜିକାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କେକ୍ କାଟିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଢିଯାଇଛି, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍‌ଦ ମହାରାଜ

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ଭାରତରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କାହ୍ନା ନାମରେ କେକ୍ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କେକ୍ କାଟିବା କ’ଣ ଠିକ୍? ଏହା ଉପରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାହ୍ୟ ସେବାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଂଯୋଗିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗିତ ହୁଏ, ତେବେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ।

ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କେକ୍ କାଟିବା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ମହାରାଜ ଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଷ୍ଣବ ପଦ୍ଧତିର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଅଶୁଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପବିତ୍ରତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବେକେରୀରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା କିଛି ଜିନିଷରେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ଧତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ, ବାହ୍ୟ ସେବାର ଫଳ ହେଉଛି ଯେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିନ୍ତନ ସଂଯୋଗ ହୁଏ, କେବଳ ଏହା ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ଅଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ମହାରାଜ ଜୀ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଏକ ରୋଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଘିଅ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପକାଇ ଲଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ।

