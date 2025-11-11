ଗୁଟଖା ଖାଇ ରାମାୟଣ ପଢିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, କ’ଣ କହିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମାହାରାଜ, ଏପରି କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ!
ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ରୀତିନୀତି ସମୟରେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ତେଣୁ, ଅନେକ ଲୋକ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଗୁଟଖା, ପାନ କିମ୍ବା ତମାଖୁ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ବୃନ୍ଦାବନର ଶ୍ରୀ ରାଧା ହିତ କେଳି କୁଞ୍ଜ ଆଶ୍ରମର ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ, “କିଛି ଲୋକ ଗୁଟଖା ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ରାମାୟଣ ପାଠ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା କ’ଣ ସତ୍ୟ?”
ଗୁଟଖା ଖାଇ ରାମାୟଣ ପାଠ:
ମହାରାଜ ଜୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଟଖା, ତମାଖୁ କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ପାନ ମସଲା ଖାଇବା ପରେ ଭାଗବତ ଚରିତ୍ର ଗାଇବା କିମ୍ବା ପାଠ କରିବା ନିଷେଧ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେବେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ପାନ (ପାନପତ୍ର) ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାନ ମସଲା ନାହିଁ।
ଏହା ବଦଳରେ ପାନରେ ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ପାନପତ୍ର, ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଧରି ରଖିବା ଭୁଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ:
ମହାରାଜ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଗୁଟଖା କିମ୍ବା ତମାଖୁ ଖାଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କର ତେବେ ଏହା ଘୃଣ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଅସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହୀନ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାପର ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଯାଅ।
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ, ରାମଚରିତମାନସ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ, ବୃନ୍ଦାବନ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ, କିମ୍ବା ଗିରିରାଜ ଜୀଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତି ଆଣିବ।