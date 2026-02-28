ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଚା ପିଇବା ସୁରକ୍ଷିତ ନା କ୍ଷତିକାରକ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ ଶୁଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଚା ପିଇବା କେତେ ଭଲ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିକାଶଶୀଳ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୋଗାଇଥାଏ।
ଏକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା, ଥକାପଣ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ରକ୍ତହୀନତା, ଏସିଡିଟି ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଏହା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କ’ଣ ଖାଇବା ଏବଂ ପିଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କ’ଣ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଅନେକ ମହିଳା ଚା ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସନ୍ଦେହଜନକ। କ୍ୟାଫିନ୍, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚିନି ଶରୀର ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। କ୍ୟାଫିନେଟ୍ ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ, କେତେ ପରିମାଣର ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚା ପିଇବାକୁ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ମା’ ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ।
ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ଗର୍ଭଧାରଣରେ ଅବଦାନ ରଖିପାରେ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଚା ପିଇବା ସୁରକ୍ଷିତ କି:
ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଚା ପିଇବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ଚାରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ଲୌହ ଶୋଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଯାହା ରକ୍ତହୀନତାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚା ପିଇବା ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ହାର୍ଟବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ, ଯାହା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ।
କିଛି ମହିଳା ଚା ପିଇବାରୁ ଅସ୍ଥିରତା, ନିଦ୍ରାହୀନତା ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚା ପିଇବାକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁତର ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଚା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ପିଇବା ସୁରକ୍ଷିତ।
ଚା ବଦଳରେ କଣ ପିଇବା ଉଚିତ:
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଚା ବଦଳରେ ସୁସ୍ଥ ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ। ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଲାଭଦାୟକ କାରଣ ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖେ ଏବଂ ଥକାପଣ କମ କରେ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କିମ୍ବା ସାଦା ପାଣି ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।
ଏକ ହାଲୁକା ଅଦା କାଢା ବାନ୍ତି ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ହର୍ବାଲ୍ ପାନୀୟ ସେବନ କରିବା ସମୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏସିଡିଟିର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଖାଦ୍ୟ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ:
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, ଡାଲି, ଶସ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏସିଡିଟି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଭଜା ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଡାଏଟିସିଆନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।