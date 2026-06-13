ବର୍ଷାରେ EV ଚଲାଇବା ଏବଂ ଚାର୍ଜ କରିବା ସୁରକ୍ଷିତ କି? ମନସୁନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରମର ଜାଣନ୍ତୁ ସତ୍ୟ
ବର୍ଷା ଦିନେ EV ଚଲାଇବା ଏବଂ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି। ଜାଣନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ।
EV Safety in Rain : ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ି (EV) ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ EV କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନିବା କଥା ଯେ ବର୍ଷାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର ଚଲାଇବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ, ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପାଣିରେ EV ଚାର୍ଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବାର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣୁଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ମନସୁନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାନ୍ତି।
ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଧୁନିକ EV ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ, ୱାୟରିଂ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ଗୁଜବରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ସବୁ କଥା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ EV ର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ, କେବଳ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଜରୁରୀ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବର୍ଷାରେ EV ଚଲାଇବା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ବର୍ଷା ପାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆଧୁନିକ EV ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଲ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଓଦା ରାସ୍ତାରେ EV ଚଲାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ।
ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବରଫପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଭଳି ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ପାଣିର ସ୍ତର ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେବେ EV ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସବୁବେଳେ ଜରୁରୀ ଅଟେ।
କଣ ବର୍ଷାରେ EV ଚାର୍ଜ କରିବା ସୁରକ୍ଷିତ?
EV କୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ଏହାର ଚାର୍ଜିଂକୁ ନେଇ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ ଯେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଚାର୍ଜିଂ କଲେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଚାର୍ଜିଂ କନେକ୍ଟର ଏବଂ ପୋର୍ଟକୁ ଏପରି ଭାବେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରହେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ଘରୋଇ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁରକ୍ଷା ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତଥାପି, ଚାର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଚାର୍ଜିଂ ଉପକରଣ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।
ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ EV ଚାର୍ଜ କରିବା ସେତିକି ସୁରକ୍ଷିତ, ଯେତିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅଯଥା ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସହିତ EV ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।