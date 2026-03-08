ଫାଟିବ ଫୋନ୍! ଭୁଲରେ ବି ସାରା ଦିନ ପ୍ଲଗରେ ଚାର୍ଜର ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କଥା…
ଦିନ ସାରା ପ୍ଲଗରେ ଚାର୍ଜର ଲଗାଇ ରଖୁଛନ୍ତି କି?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। ଏହି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସକେଟରେ ପ୍ଲଗ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଚାର୍ଜରକୁ ବାହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କ’ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ କି? ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଚାର୍ଜରକୁ ଲଗାତାର ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ରଖିବା ସୁରକ୍ଷିତ କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା।
କାହାର ବ୍ଯାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ: ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୁଏ, ଚାର୍ଜର୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କରେଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ଚାର୍ଜିଂ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।
ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସର୍କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ, ଯଦି ଚାର୍ଜର ସକେଟ୍ ସହିତ ପ୍ଲଗ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କରେଣ୍ଟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଧୁନିକ ଡିଭାଇସ୍ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏଣୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ।
ଚାର୍ଜର ଲଗାଇଥିଲେ ଯଦିଓ ଏହା ଚାର୍ଜଂ ପ୍ରବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା କିଛି ପରିମାଣର ବିଦ୍ଯୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ଯବହାର କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ଭାମ୍ପାୟାର ଏନର୍ଜି କୁହାଯାଏ। ଏହାଛଡା ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚାର୍ଜର ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗି ରହିଲେ, ଏହା ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ।
ଚାର୍ଜରକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସକେଟରେ ପ୍ଲଗ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଢିଲା ସକେଟ, ଓଦା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପାଖରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ପାଳିତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଚାର୍ଜରକୁ ଲଗାତାର ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ରଖିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଯଦିଓ ଏକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଚାର୍ଜର ସହିତ ବିପଦ କମ୍, ତଥାପି କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ସମୟରେ ଚାର୍ଜରକୁ ଅନପ୍ଲଗ୍ କରିବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ ଘରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ।