ପଙ୍କଚର ପରେ ବାଇକ ଚଲାଇବା କ’ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ! ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇ ପାରିବେ?

ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ନୂଆ ବାଇକ୍ରେ ଟ୍ୟୁବଲେସ ଟାୟାର ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ଟ୍ୟୁବ ଥିବା ଟାୟାର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ ଟାୟାର ପଙ୍କଚର ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାବୁ ଯେ କ’ଣ ବାଇକ୍କୁ ଆଗକୁ ଚଲାଇ ହେବ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇବା ଉଚିତ୍ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବିବରଣୀ ଜାଣିବା।
ଟ୍ୟୁବଲେସ ଟାୟାର୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ, ପଙ୍କଚର୍ ହେବା ପରେ ଏଥିରୁ ପବନ ଏକାଥରକେ ବାହାରିଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ୍ଟା କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁନିଆ ଜିନିଷ ଟାୟାର୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପବନ ବାହାରିବା ଆହୁରି ଧୀମା ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଳକଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ମରାମତି ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଯାଏ।
ପଙ୍କଚର ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ?
ଯଦି ପଙ୍କଚର ଛୋଟ ଏବଂ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ କମ ସ୍ପିଡ୍ରେ ବାଇକ୍କୁ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ୧ ରୁ ୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଟାୟାର୍ରୁ ପବନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରୁଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କିପରି? ଯଦିଓ ସମତଳ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଦୂର ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ଖାଲଖମା ଥିବା ଜାଗାରେ ଏହି ଦୂରତା ଆହୁରି କମିଯାଏ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଯଦି ଟାୟାର୍ର ପବନ ବହୁତ କମିଯାଇଛି କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ପୁରା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟାୟାର୍ର ସାଇଡ ୱାଲ ଦବିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟାୟାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ରିମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ବାଇକ୍ର ଭାରସାମ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ।
ପଙ୍କଚର ପରେ ବାଇକ୍କୁ କେବେବି ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚଲାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଧୀମା ଗତିରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ ଏବଂ ଟାୟାର୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ହଠାତ ବ୍ରେକ ମାରିବା କିମ୍ବା ଶାର୍ପ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ୍, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଟାୟାର ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ପାଖରେ କୌଣସି ପଙ୍କଚର ଦୋକାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିକଟସ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟାୟାର ପୁରା ବସିଯାଇଛି, ତେବେ ବାଇକ୍କୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେବା ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜିକାଲି ଟ୍ୟୁବଲେସ ଟାୟାର ପାଇଁ ପୋର୍ଟେବଲ ପଙ୍କଚର ରିପେୟାର କିଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ସାଥିରେ ରଖିବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହୋଇପାରେ।