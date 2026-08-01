କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଶୋଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ
କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଶୋଉଛନ୍ତି କି?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଟ୍ରାଫିକ୍ର କୋଳାହଳ କିମ୍ବା ଆଖପାଖର ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ଇୟରପ୍ଲଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ଏବଂ ଗଭୀର ନିଦ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଇୟରପ୍ଲଗ୍ ଲଗାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରାତିରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି କାନ ଭିତରେ ଇୟରପ୍ଲଗ୍ ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ଏହାଦ୍ୱାରା କାନ ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି?
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଇୟରପ୍ଲଗ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନିୟମିତ ସଫା ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଆକାର କାନ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ଶୋଇବା ସୁରକ୍ଷିତ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଦିନରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇୟରପ୍ଲଗ୍ ଭଲ ନିଦ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଇୟରପ୍ଲଗ୍ର ସଠିକ୍ ଆକାର ବାଛିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଇୟରପ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ କାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସହଜତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଇୟରପ୍ଲଗ୍ ଲଗାଇବା ଏବଂ କାଢ଼ିବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଇୟରପ୍ଲଗ୍ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଆକାର ଠିକ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଭୁଲ୍ ଉପାୟରେ ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ: ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିରାତିରେ ଇୟରପ୍ଲଗ୍ ଲଗାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାନର ସଫେଇ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଯଦି କାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଭାରୀପଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜ କାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।
କାନରେ ମଇଳା ଜମା ହେଲେ ବଢ଼ିପାରେ ବିପଦ: ଇୟରପ୍ଲଗ୍ର କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କାନରେ ମଇଳା କିମ୍ବା ଇୟରୱାକ୍ସ ଜମା ହେବା। ସାଧାରଣତଃ କାନର ମଳ ଆପେ ଆପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘସମୟ ଧରି ଇୟରପ୍ଲଗ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଭୁଲ୍ ଉପାୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଇୟରପ୍ଲଗ୍ ମଳକୁ କାନ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଲାଗିବା, କମ୍ ଶୁଣାଯିବା କିମ୍ବା କାନ ଭାରୀ ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଅପରିଷ୍କାର ଇୟରପ୍ଲଗ୍ ବଢ଼ାଇପାରେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ: ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇୟରପ୍ଲଗ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନ ସଫା କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଫଙ୍ଗସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ଇୟରପ୍ଲଗ୍ କାନ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୀର୍ଘସମୟ ଧରି ଅପରିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଖରାପ ଭାବେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଇୟରପ୍ଲଗ୍ କାନର ତ୍ୱଚାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାନ ନଳୀରେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା, ଜଳାପୋଡ଼ା, ଫୁଲିଯିବା କିମ୍ବା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷତର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।