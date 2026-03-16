କ’ଣ ଆମେରିକାରେ ବି ଘର ଘର ବୁଲି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରାଯାଏ, ଭାରତ ଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା ସେଠାକାର ସିଷ୍ଟମ
ଆମେରିକାରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି କିପରି କରାଯାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ କଥା ଉଠିଲେ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ଭାରୀ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର କଥା ମନକୁ ଆସେ। ଏହା ସରିଗଲେ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ଗାଡି ଆସି ଘର ବାହାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଟାଙ୍କି ଦେଇଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଷ୍ଟମ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଏଠାରେ ଘରେ ଘରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରାଯାଏ ନା ବାସ୍ତବତା କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ? ଆଜି, ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୁଳନାରେ, ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଉଭୟରେ ଗ୍ୟାସ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଟିଳ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା।
ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ, LPG କୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରୋପେନ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ, ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପଲାଇନର ନେଟୱାର୍କ (PNG) ଦ୍ୱାରା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଏହାସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରମୁଖ ଆମେରିକୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ଘର ସିଧାସଳଖ ପାଇପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପାଆନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉପନଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପ୍ରୋପେନ ଗ୍ୟାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ରହିଛି।
ସେଠାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଏବଂ କିଛିଟା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ଭାରତରେ, ଆମେ ୧୪.୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ, ଘର ବାହାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ଥିର ଟ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ।
ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଗ ଅଗଣାରେ କିମ୍ବା ପଛପଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଭୂମି ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ସ୍ଥାପିତ। ଏହାର କ୍ଷମତା ଆମର ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ।
ସେଠାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ‘ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ’ର ରୂପ ନେଇନଥାଏ ବରଂ ଗ୍ୟାସ୍ କରିଗଲେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଟ୍ରକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃପୂରଣ କରିଥାଏ।
ଆମେରିକାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଠାକାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ସେନ୍ସର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତି।
ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଗ୍ୟାସ ସ୍ତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରୁ ତଳକୁ ଖସିବା ମାତ୍ରେ, କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସୂଚନା ପାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏକ ଡେଲିଭରି ଟ୍ରକ୍ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ଆସି ଟାଙ୍କିକୁ ପୁନଃପୂରଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ।
ଭାରତରେ, ଆମେ ବୁକିଂ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସେବା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଘରମାଲିକ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ରୟ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଲିଜ୍ ନିଅନ୍ତି।
ଯଦି ଟ୍ୟାଙ୍କଟି କମ୍ପାନୀର, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପୁନଃପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ, ସଂଯୋଗ ପାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଦେଇଥାଉ; ହେଲେ, ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଯଦିଓ ବଡ଼ ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଗ୍ରୀଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସୁପରମାର୍କେଟ୍ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଭାରତ ପରି, ଘରେ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ।