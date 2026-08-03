ଖୀର ଶାକାହାରୀ ନା ମାଂସାହାରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଖୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଖୀର ଭେଜ୍ ନା ନନ୍ଭେଜ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ସତ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଖୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଖୀରରେ ମଧ୍ୟ ଶାକାହାରୀ ଏବଂ ମାଂସାହାରୀ ବର୍ଗ ଥାଏ କି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଖବରରୁ ଜାଣିବା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୀର କେତେ ଲାଭଦାୟକ: ଗାଈ-ମଇଁସି ଖୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ D, ଏବଂ B12 ପରି ଅନେକ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ୍ ହୁଏ, ମାଂସପେଶୀର ମରାମତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଉର୍ଜା ମିଳିଥାଏ।
ଶାକାହାରୀ ଖୀର କ’ଣ: ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଘାସ ଏବଂ ଶାକାହାରୀ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖୀର ଶାକାହାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ପଶୁ ଯେପରିକି ଗାଈ, ମଇଁସି, ଛେଳି ଆଦି । ଏହି ଖୀର ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପିଇଥାଉ।
ଆମିଷ ଖୀର କ’ଣ: ଆମେରିକା ପରି କେତେକ ଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା ଖୀରକୁ ଆମିଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ସେଠାରେ ଡେୟରୀ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗାଈ ଓ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆକାରରେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ହାଡ଼, ମାଛ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଂସର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ, ମହଁସି କିମ୍ବା ଛେଳି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ମାନିବା କଥା ଯେ ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖୀର ଆମିଷ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ।
ଭାରତରେ ଶାକାହାରୀ ଖୀର ମିଳେ ନା ମାଂସାହାରୀ: ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗାଈ ଖୀରକୁ ଶାକାହାରୀ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଭାରତରେ ଗାଈ, ମଇଁସି ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ସୁଖିଲା ନଡ଼ା, ସବୁଜ ଘାସ, ମକା, ପୀଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗହମ ଦାନା ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ପଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖୀର କିପରି ତିଆରି ହୁଏ: ପଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖୀର ସେମାନେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଦାନା, ଘାସ ଏବଂ ପିଉଥିବା ପାଣିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ହଜମ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ, ତା’ପରେ ରକ୍ତ ଏହାକୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ରନ୍ଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।
ସ୍ଥନରେ ଥିବା ବିଶେଷ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଖୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଜମା କରି ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀ ଖୀର ପିଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଦୁହାଁଯାଏ, ତାହା ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ।