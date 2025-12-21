‘ମୁଁ ମୋଦୀଙ୍କ ହନୁମାନ’ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୟଶଙ୍କର କାଫି ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ଏମିତି ଜବାବ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ସବୁଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ
ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଜୟଶଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କି, ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଦେଲେ ଜୟଶଙ୍କର ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ପୁଣେରେ ସିମ୍ବୟୋସିସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ (ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭରସିଟି)ର ୨୨ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଜୟଶଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କି, ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଦେଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା, “କେବଳ ଜଣେ ମୋଦୀ ଯଥେଷ୍ଟ।”
ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଶେଷରେ, ଭଗବାନ ହନୁମାନ ହିଁ ସେବା କରନ୍ତି। ସେହିପରି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ, ଏହା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆଜିର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ।
ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିର ଯୁଗ: ପୁଣେ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ “ଗଠବନ୍ଧନ ରାଜନୀତି” ପରି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ନମନୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଗଠବନ୍ଧନ ରାଜନୀତିର ଏକ ସମୟ ଥିଲା। ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନ ରାଜନୀତି ପରି। କାହା ପାଖରେ ବହୁମତ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗଠବନ୍ଧନର ବହୁମତ ନାହିଁ।
ତେଣୁ, ସମୀକରଣ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଚୁକ୍ତି ହେଉଛି, କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ କିଛି ପତନ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଅଂଶୀଦାର ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତର ନମନୀୟ ମନୋଭାବ: ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମକୁ ବହୁତ ନମନୀୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେଙ୍କ ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି।
ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୋର ନୀତି ସମାନ ରହିଛି: ମୋ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ତାହା କର। ଯାହା ମୋ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ତାହା ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ।”
ମସ୍କୋଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ: ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶରେ, ଆମେରିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ, ଚୀନ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରୁଷକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମସ୍କୋଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ରୁଷକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇଯାଇଛି।
ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗେଇ ଆସୁଛୁ: ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଟୀକା କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥିଲେ – ଭାରତରୁ।” ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ସାର ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ।”