ପିତୃପକ୍ଷରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ତୀର୍ଥ ପୁରୋହିତ ଦେଲେ ଜବାବ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପିତୃପକ୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶାଦ୍ଧର ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପୁରୋହିତମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ତ୍ରିପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଶୀରେ ପିଶାଚ ମୋଚନ ମନ୍ଦିରର ମହନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣ୍ଡେ ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ଭୋଜନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୋଜନ କରାଇବୁ?
ପ୍ରଦୀପ ପାଣ୍ଡେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଶାଚ ମୋଚନ ମନ୍ଦିରର ମହନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣ୍ଡେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
କାରଣ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। ତୀର୍ଥ ପୁରୋହିତ ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ମାନି ନଥିଲେ। ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ କେବଳ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ।
ଏହି ୧୫ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ନିଷେଧ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଏହି ୧୫ ଦିନକୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିବା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣୁ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଠକିବୁ।