ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଝିରେ ପେଷି ହୋଇଗଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ, ଏଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ!
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେବଳ ସମୟ କହିବ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ କ’ଣ ହେବ; ହେଲେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀଙ୍କ ବେଶରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ବାହାନାରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମାବାଦରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଇରାନ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଛି।
ସୋମବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି।
ସର୍ବୋପରି ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଏକ ସମୟରେ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛି। କାହିଁକି, ଠିକ୍?
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି: ଯଦି ଇରାନ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ବୋମା ବର୍ଷିବ।
ଏହାର ଜବାବରେ, ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି – ଯାହା ଯେକୌଣସି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣର ଚାରିଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଛି; କାରଣ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଟାଣି ହୋଇଯିବେ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା:
ଏହା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ନାଟୋ ପରି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ସାଉଦି ଆରବ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ରିୟାଦକୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୩,୦୦୦ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ୧୨ ରୁ ୧୮ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସାମରିକ ଦଳ ପଠାଇଥିଲା।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଇରାନ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇରାନ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ଛଡ଼ା, ଇରାନ ଏକ ଶିଆ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିପାରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ସିଆ। ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓଲଟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୟ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କାବୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି:
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପାକିସ୍ତାନୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କାବୁଲ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ବୋମା ପକାଇବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ କାବୁଲ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ତାଲିବାନ କିମ୍ବା ତେହରିକ-ଇ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP)କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ TTP ଉପରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି।
ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରେ କୁନାର ପ୍ରଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ:
ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ମସଜିଦରେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସୋମବାର ଦିନ କୁନାର ପ୍ରଦେଶର ସୟଦ ଜମାଲୁଦ୍ଦିନ ଆଫଗାନି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।