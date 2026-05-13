ଆମେରିକା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ? ଇରାନ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଳରେ ପରଦା ପଛରେ ଖେଳୁଛି ଗେମ୍
ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ନାଁରେ ଆମେରିକାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ୍, ସାଉଦି ଆରବ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ କାତାର ଭଳି ଦେଶ ସହିତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ କରିଛି।
କିନ୍ତୁ, ଏହି ବୈଠକ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଉଦି ଆରବ, କାତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଲା ପାକ୍:
୧. ସିବିଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଇରାନୀ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଘାଟିରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା।
ଏହି ଖୁଲାସା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଘାଟିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।
୨. ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କତାର, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ କରିଛି।
ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ “ଇସଲାମିକ୍ ନାଟୋ” ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ସହିତ ଯୋଡୁଥିଲା।
୩. କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇରାନ ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଗ୍ୱାଦର ଦେଇ ଏହାର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇପାରିବ (କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବ)।
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଆମେରିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ସେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବାହାରେ ଇରାନୀ ଜାହାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ଇସଲାମିକ୍ ନାଟୋର କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ:
କତାରର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହମାଦ ବିନ୍ ଥାନିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଭୂରାଜନୈତିକ ଗଠନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ “ଗଲ୍ଫ” କିମ୍ବା “ଇସଲାମିକ୍ ନାଟୋ”ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ପରମାଣୁ ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।
ପ୍ରତିବଦଳରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ପାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଋଣ ବୋହିଛି।