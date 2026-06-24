ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ହରାଇବେ ଶେହବାଜ ସରିଫ? ୨୦୨୬ ହେଉଛି ଶେଷ ବର୍ଷ, ପାକିସ୍ତାନରେ ହଇଚଇ…
ବିପଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜଙ୍କ ଆସନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମିଫ୍ତାହ ଇସମାଇଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ।
ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଶେହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୂଟନୈତିକ ସଫଳତାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି।
ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଇସମାଇଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି।
ମିଫ୍ତାହ ଇସମାଇଲ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ପରେ, ନକଭି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇ ନଥିଲେ।
ଇସମାଇଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଢ଼ୁଥିବା ଧାରଣାକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେ କ୍ଷମତାର ପ୍ରକୃତ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଶେହବାଜଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି।
ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ:
ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା।
ଦେଶ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବେକାରୀ ବହୁ ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସେନାର ପ୍ରଭାବ:
ଇସମାଇଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଗଠନ ଉପରେ ସାମରିକ ବାହିନୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି:
ମିଫ୍ତାହ ଇସମାଇଲ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଗ୍ରହଣୀୟତା। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜନୀତିରେ ସାଧାରଣ ସମର୍ଥନକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆଧାର ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ।
ଇସମାଇଲଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଲୋକପ୍ରିୟତା ନିରନ୍ତର ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାଏ, ତେବେ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।