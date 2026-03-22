ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହୁଛି କି କାଶ, କରନ୍ତୁନି ଅବହେଳା, ହୋଇପାରେ ଫୁସଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ
Lung Cancer: ଯେତେବେଳେ ଫୁସଫୁସରେ କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ମେଟାଷ୍ଟାସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ଫୁସଫୁସର କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଫୁସଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ
ଲଗାତାର କାଶ ହେବା: ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲଗାତାର କାଶ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ।
କାଶରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା: ଯଦି କାଶିବା ସମୟରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଏହା କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ହସିବା କିମ୍ବା କାଶିବା ସମୟରେ ତୀବ୍ର ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ: ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ହେଲେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବା: ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ରୋଗ ହୁଏ, କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗି ରହିଥାଏ।
ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା: ଶରୀର ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଏ। ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ନିମୋନିଆ କିମ୍ବା ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଭଳି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସବୁବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ।
ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପେ
ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ଫୁସଫୁସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଛାତିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏବଂ କଲରବୋନ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। ହାଇ ଫୁସଫୁସ କ୍ୟାନ୍ସର ପଞ୍ଜରା, ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଏହି କର୍କଟ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯକୃତ, ବୃକକ୍ ଉପରେ ଥିବା ଆଡ୍ରେନାଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫୁସଫୁସରୁ ଅନ୍ୟ ଫୁସଫୁସକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିପାରେ।