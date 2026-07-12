ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ BJPରେ ମିଶିବେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ !
ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେପିର ଏକ ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜର ଅନେକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ପୂର୍ବତନ କଟକ-ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜର ବହୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ନୁହଁନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିର ଅନେକ କାଉନସିଲର, ଯୁବ ନେତା ଏବଂ ଛାତ୍ର ନେତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଗତକାଲି ଶନିବାର ଦିନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏନେଇ ବିଜେପି କିମ୍ବା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଏହାକୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।