ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜର ବିବାହ ଦେଖିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଚିଛି ଏହାର ସଙ୍କେତ
ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିବାହ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବା...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ୧୬ଟି ସଂସ୍କାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବିବାହକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଭାବେ ମାନାଯାଏ। ବିବାହ ପରେ ହିଁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ବିବାହ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଲୋକେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜର ବିବାହ ହେଉଥିବା ଦେଖନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭବିଷ୍ୟତର କିଛି ସଙ୍କେତ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜର ବିବାହ ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ।
ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜର ବିବାହ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ସଙ୍କେତ ଭାବେ ମାନାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।
ସେହିପରି, ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅ ସହ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦେଖେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଛି। ଏହାର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ସ୍ୱପ୍ନରେ କନ୍ୟାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବା ଅଶୁଭ:
ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ବିବାହ ପୋଷାକରେ ଦେଖେ, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ସେହିପରି, ସ୍ୱପ୍ନରେ କନ୍ୟାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ କାମରେ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହାଛଡ଼ା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହର ଫେରା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ ନାହିଁ।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିବାହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ:
ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିବାହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ସିନ୍ଦୂର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାନାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ଆସିବା କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି।
ସେହିପରି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ବର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ତଣାପୋଡ଼ ଏବଂ ବିବାଦ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ଏହାଛଡ଼ା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବରଯାତ୍ରା (ବାରାତ) ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାନାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରୋଗ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।