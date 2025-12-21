ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୧ ଟଙ୍କା ଭାରତରେ କେତେ, ସେଠାକାର ମୁଦ୍ରା ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା ଦୁର୍ବଳ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ୫୦,୦୦୦ ନେଇ ଆସିଲେ ଭାରତରେ କେତେ ହୋଇଯିବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଭାରତରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଉଭୟ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରଶସ୍ତ, ପରିଷ୍କାର ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଛୁଟିଦିନ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ୨୫୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଉଭୟ ଦେଶ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମୂଳ ପରମ୍ପରାକୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ହେଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ: ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ, ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ହାର କେତେ ହେବ?

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୫୦ ହଜାର LKRର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ କେତେ:

ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନା ଭାରତ, ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା (LKR) ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା (INR) ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ।

ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକ ଭାରତକୁ ୫୦,୦୦୦ LKR ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୧୪,୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୪,୬୦୦ ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ ହେବ।

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୀତି।

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

ଭାରତରେ ୧ LKR କେତେ:

ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା (INR) ତୁଳନାରେ ୧ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର LKR ପ୍ରାୟ ୦.୪୩ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ୧୦୦ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର LKRକୁ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିନିମୟ ହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହା ପ୍ରାୟ ୨୮.୯୩ ରୁ ୨୯.୩୩ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା (INR) ହେବ।

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ:

୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟଙ୍କା (LKR) ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା।

ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୭୯ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ।

ଏହା ଦେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅର୍ଥନୀତିରେ ହ୍ରାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶର ଭାରୀ ବୈଦେଶିକ ଋଣ।

ବିକାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଋଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟସୀମାରେ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥିଲା।

