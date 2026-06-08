ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ବି ବିଦା ହେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ‘X’ରେ କଲେ ଅନଫଲୋ, ଦଳର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଡିଲିଟ୍
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ MIର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: BCCI ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଗସ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଛି; ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ ଦଳ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଅନଫଲୋ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳରୁ ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀଶା ସେଟ୍ଟି ଏବେ ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କେଉଁ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ:
୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ୧୬.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ସେ ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦଳ କେକେଆରକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। କେକେଆରକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଟପ୍-ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେକେଆର ବ୍ୟତୀତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ IPL ଦଳ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ KKR ଦଳକୁ ଯାଇଥିଲେ।
୨୦୧୮ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଫେରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୧୨୭ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୪୦୨୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ କେକେଆର୍ ପାଇଁ ଖେଳି ୬୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୬୮୪ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।