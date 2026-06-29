ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଝାଡ଼ୁ ? ହୋଇଯିବେ ପୁରା ବର୍ବାଦ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ମୁଠାଏ ଭାତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବେ ଅଭିଷାପ
ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଝାଡ଼ୁ ? ହୋଇଯିବେ ପୁରା ବର୍ବାଦ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ମୁଠାଏ ଭାତ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଘରକୁ ସଫାସୁତରା ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ଯକ। ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେବେଳେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଘର ସଫାସୁତରା ଏବହ ସୁବ୍ଯବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ଦିଗ ଅନୁସାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନେଇ ନୁହେଁ ବରଂ ଘର ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କାମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ।
ଘରକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଝାଡୁର ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଝାଡୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ସମୟ ହୋଇଥାଏ । ସନ୍ଧ୍ଯା ଗଡିଗଲେ କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ ଘରେ ଝାଡୁ ଲଗାଇବା ମନା। ଏମିତି କଲେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ ଘରେ ରହୁଥିବାସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ଯା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡା ରାତିରେ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନଜର ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକ ରାତିରେ ଝାଡୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା କିଛି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯଦି ପଡିଥାଏ, ତେବେ ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ।
ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ , ଝାଡୁକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୀପ ଜାଳିବା ପରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାତିରେ ଝାଡୁ ମାରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଏ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରାତିରେ ଝାଡୁ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ସମୟ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଘର ଝାଡୁ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଝାଡୁ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଇସଲାମରେ ରାତିରେ ଝାଡୁ ମାରିବା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷେଧ ନାହିଁ।
ରାତିରେ ଝାଡୁ ମାରିବା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂଳ, ଇସଲାମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ।ପ୍ରକୃତରେ, ଇସଲାମ ରାତିରେ ଝାଡୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏବଂ ରାତିରେ ଅଳିଆ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଇସଲାମରେ ରାତିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଝାଡୁ କରିବା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷେଧ ନାହିଁ।