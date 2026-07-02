ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ, ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଲିନ୍!
TVK-DMK ଆମ୍ନାସାମ୍ନା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘୋଡା ବେପାରକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ (ଥାଲାପତି ବିଜୟ)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସକ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ୍ (ଟିଭିକେ) ବିରୋଧୀ ଡିଏମକେ ଉପରେ ଏହାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ହଡ଼ପ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଡିଏମକେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ଟିଭିକେ ଉପରେ ଘୋଡା ବେପାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ଏହି ପୁରା ବିବାଦ ଗତ ମାସରେ ଜଣେ ଟିଭିକେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ କ୍ରସ-ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡିଏମକେ ନେତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା:
ପ୍ରକୃତରେ,ପୂର୍ବ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ବା ଜୁନ୍ ୨୯, ୨୦୨୬ରେ ଟିଭିକେ ବିଧାୟକ ଏନ. ଇଲାୟାରାଜା ଏକ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଧାନସଭାରେ କ୍ରସ-ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଥିରୁନାଭୁକ୍କାରାସୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଜକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ (IPDS)ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ।
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କହୁଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ରସ୍-ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ୩୫ କୋଟି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ କାହାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
କେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି:
ଜଣେ ଟିଭିକେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ଚେନ୍ନାଇର ଡି-୧ ଟ୍ରିପଲିକେନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟର ତ୍ରିଚି ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ଏବଂ ତ୍ୟାଗରାଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିରୁନାଭୁକ୍କାରାସୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନରେଶ ପୂର୍ବତନ ଡିଏମକେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଦକ୍ଷିଣ ବିଧାୟକ ଭି. ସେନ୍ଥିଲ ବାଲାଜୀଙ୍କ ଭାଇ ଭି. ଅଶୋକ କୁମାରଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଭେଟିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେନ୍ଥିଲ ବାଲାଜୀ ଏବଂ ଅଶୋକ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଥିରୁନାଭୁକ୍କାରାସୁ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି:
ଏହି ମାମଲାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପି. ନିର୍ମଳ କୁମାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏମକେ ଗତ ୪୦ ଦିନ ଧରି ଟିଭିକେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଏହାକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଭିକେଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥିବା ପରାଜୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।”
ଟିଭିକେର ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇଛି ଡିଏମକେ:
ଏହି ସମୟରେ, DMK ଶାସକ TVK ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଅମୂଳକ ବୋଲି କହିଛି।
ଏହାର ଜବାବରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର TKS ଏଲାଙ୍ଗୋଭାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି DMK ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯଦିଓ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳ ଅଛି। ଟିଭିକେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଶିକାରରେ ଡିଏମକେ କେବେବି ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି।”