ଆଜି ମହରମ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ନା ବନ୍ଦ? ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ RBIର ଛୁଟି ତାଲିକା

ମହରମ୍ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜୁନ୍ ୨୫ ଏବଂ ୨୬ରେ ମହରମ୍ ଏବଂ ଆଶୁରା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛୁଟି ତାରିଖ ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଶାଖା ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା।

ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ଅଛି ନା ବନ୍ଦ:

ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ସାରା ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ମହରମ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସହର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ରହିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ପାଟିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ…

ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆଗାମୀ…

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ସରକାରୀ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି, ଜୁନ୍ ୨୫ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ (ବିଜୟୱାଡା ସର୍କଲ୍)ରେ ମହରମ୍ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ମହରମ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଆସନ୍ତାକାଲି, ଜୁନ୍ ୨୬ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଜୁନ୍ ୨୫ ରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନକରି ଏହା କରିପାରିବେ।

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଛୁଟିଦିନ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନଗଦ ଜମା, ଉଠାଣ, ଚେକ୍ କାରବାର, ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସହାୟତା ଭଳି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବ।

କେରଳରେ ଛୁଟି କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା:

କେରଳରେ ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖରେ ମହରମ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ମୁସଲିମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟିକୁ ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଶୁରା ଦିନ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେରଳରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ୨୫ ତାରିଖରେ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ଛୁଟି ପାଳନ କରାଯିବ।

ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ:

୨୬ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) – ମହରମ୍ (ଆଶୁରା) ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ପାଟନା, ରାଞ୍ଚି, ରାୟପୁର, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ସମେତ ୧୮ଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍କଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୨୭ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ (ଶନିବାର) – ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ହୋଇଥିବାରୁ, ଭାରତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୨୮ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ (ରବିବାର) – ଏହା ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିଦିନ।

୨୯ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ (ସୋମବାର) – ସନ୍ଥ ଗୁରୁ କବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କେବଳ ସିମଲା (ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ)ରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୩୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) – ରେମନା ନୀ ଅବସରରେ କେବଳ ଆଇଜଲ (ମିଜୋରାମ)ରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ପାଟିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ…

ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆଗାମୀ…

ଅଫର୍, ଅଫର୍, ଅଫର୍… iPhone 16 ଉପରେ…

ପାକିସ୍ତାନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା…

1 of 9,881