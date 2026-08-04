କ’ଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସତ୍ତା, ନକଭି ପୁଣି ଖୋଲିଲେ ଶରିଫ ସରକାରର ବଡ଼ ରାଜ୍
ନକଭି ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୋଟାଲାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ଷମତା ସ୍ତରରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁନଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି ନିଜ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି।
ଏବେ ମୋହସିନ ନକଭି ପୁଣି ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏହି ବୟାନ ଏମିତି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଓ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଟାଣାଟାଣିକୁ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କରିଛି।
ନକଭି ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୋଟାଲାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘୋଟାଲାରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ଓ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ତେବେ ନକଭି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅନେକ ଅନୁମାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି।
ଦାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ପାକିସ୍ତାନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଆସିମ ମୁନୀରଙ୍କ ନିକଟତମ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିବା ମୋହସିନ ନକଭି ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଦାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ନକଭି କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସରେ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଚାରପତି, ନୋକରଶାହ, ରାଜନେତା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଥିବେ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “୨୧ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନେଉଥିଲେ। ଆମେ ଦାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ।”
ସେପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ, ନକଭି ନିଜ ବୟାନରେ ସେନାର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ବୟାନ ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ନକଭି ଓ ଶହବାଜ ଶରିଫ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ଖୋଲାଖୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ନକଭିଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଆସିମ ମୁନୀରଙ୍କ ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏପଟେ, ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ-ନୱାଜ (PML-N) ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପିପଲ୍ସ ପାର୍ଟି (PPP) ଏହି ପୂରା ମାମଲା ଉପରେ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳକୁ ପଞ୍ଜାବ ଓ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି।