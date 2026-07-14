ଫଳ କମ୍ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ହୋଇପାରେ ଡାଇବେଟିସ୍, ଗବେଷଣାରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ, ଯଦି କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ, ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ଚିନି, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଜା ଜିନିଷ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ।
ହେଲେ, ନୂତନ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦୈନିକ କମ ଫଳ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଫଳ ଖାଇବା କେବଳ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ; ଏହା ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ରୋକିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏବେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭାରତରେ ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଫଳର ଅଭାବ ରହିଛି।
ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଫଳ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧୁମେହର ଅନେକ ମାମଲାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ:
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭାରତରେ ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହର ପ୍ରାୟ ୩,୯୦,୦୦୦ ନୂତନ ମାମଲା ଫଳ ଖାଇବା ସହିତ ଜଡିତ। ଏହା ଦେଶରେ ମଧୁମେହର ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ବିପଦ କାରକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଗବେଷଣା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଫଳଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳୁଥିବା ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଇନସୁଲିନ୍ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫଳ ଖାଇବାର ଅଭାବ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଅଧ୍ୟୟନ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କଲା:
୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ଭାରତରେ ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହର ପ୍ରାୟ ୩,୯୦,୦୦୦ ନୂତନ ମାମଲା କମ ଫଳ ଖାଇବା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା।
ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମଧୁମେହ ପାଇଁ କମ ଫଳ ଖାଇବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ବିପଦ କାରକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଫଳ ଶରୀରକୁ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଫଳରସ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନି ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବିପରୀତରେ, ଫଳ ରସ କିମ୍ବା ଚିନି ସହିତ ପାନୀୟ ସମାନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫଳ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ – ମଧୁମେହର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳର ନିୟମିତ ସେବନ ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
କେଉଁ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ:
ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିମାଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ।
ଫଳ ରସ ପିଇବା ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଚିନି ପାନୀୟ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ।
ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରେ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କମ ଫଳ ଖାଇବା ହେଉଛି ମଧୁମେହ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଫଳ ଖାଇବା ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହ ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।
ହେଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମେହ ଅଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଡାଏଟିସିଆନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ଫଳର ପ୍ରକାର ଏବଂ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ।