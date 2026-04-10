ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଉଛି? କେବଳ ମଇଳା ନୁହେଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଫା କରିବାର ଉପାୟ

ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍‌ ରେ ହଳଦିଆ ଦାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ ସଫାସୁତୁରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍‌ ଟି ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ମଇଳା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ହୋଇପାରେ।

ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଏକ ଉପର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରହିଛି। ଏହା କିପରି ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହୁଏ: ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ ସିଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ। ସମୟ ସହିତ, ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଆଲୋକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହୋଇ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ, ପଲିମର ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ “ପଲିମର ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ରୋମିନେଟେଡ୍ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକମାନଙ୍କର ଫଟୋ-ଅଗ୍ରାଡିସନ୍: କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଲାଭ, ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାରକ” ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ସଫା କରିପାରିବେ: ଏହିଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ନିୟମିତ ବ୍ଲିଚ୍ ପରି ନୁହେଁ, ଯାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌କୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବ୍ଲିଚିଂର ମୌଳିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ରିୟା ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହା ହଳଦିଆ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହା ପୃଷ୍ଠକୁ ପୁଣି ସଫା ଦେଖାଯାଏ।

ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ: ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ। ପ୍ରଥମେ, ସିଟ୍‌କୁ ହାଲୁକା ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ସଫା କରନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ଏକ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ସ୍ପଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ୩ ପ୍ରତିଶତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରଅକ୍ସାଇଡ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ତା’ପରେ, ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ।

