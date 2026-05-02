ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ? US ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ
ସତରେ କ'ଣ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି; ତେଣୁ, ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାର ବୈଧାନିକ ସମୟସୀମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛି। ପଲିଟିକୋ ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ ଏକ ଚିଠିରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “୭ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପରଠାରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇନାହିଁ।”
“ସେ କହିଥିଲେ, ‘୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି।’ ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଜିନହୁଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିତର୍କକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ।
୧୯୭୩ ରେ ପ୍ରଣୀତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୂଚିତ କରିବାର ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।”
ଟ୍ରମ୍ପ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏହା ଜଣାଇଥିଲେ:
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ୬୦ ଦିନର ସମୟସୀମା ମେ ୧ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ କୂଟନୀତି ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି।
ଇରାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ’ଣ କହିଥିଲେ:
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ସେମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କ’ଣ ହେଉଛି।” ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନୀ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଏବଂ ମତଭେଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି।”
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଭାଜନ ତେହେରାନର ଆଲୋଚନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ନେତାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମତଭେଦରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ନେତା କିଏ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆଲୋଚନାକୁ ଜଟିଳ କରୁଛି।
ଇରାନରେ ନୌସେନା କିମ୍ବା ବାୟୁସେନା ଆଉ ନାହିଁ:
ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦେଶର କୌଣସି ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଉଷ୍ମ ବୟାନବାଜି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଉଚିତ କି ଏକ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ? ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ।”
ହେଲେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ।”