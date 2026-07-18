ଟିମରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ‘ହିଟମ୍ୟାନ୍’ଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଚାପ !

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସର ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଚାପ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ଲର୍ଡ୍ସରେ କ'ଣ 'ହିଟମ୍ୟାନ୍'ଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାର ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ?

By Priyanka Das

Rohit Sharma: ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସଇକିଆ ପିଟିଆଇ (PTI) ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଲର୍ଡ୍ସରେ ନିଜର ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଚାପ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି? ବିସିସିଆଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏଭଳି ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି କଥା ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ‘ହିଟମ୍ୟାନ୍’ଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି? ଲର୍ଡ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ’ଣ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ଟିମରେ ରହିବେ ଏବଂ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ?

ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ଲର୍ଡ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରୋହିତଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଖେଳିଥିବା ୨ଟି ଦିନିକିଆରେ ସେ ମୋଟ ୧୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରୁ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଟି-୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ୫ ଓ ୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ରୋହିତ ଲର୍ଡ୍ସରେ ମୋଟ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର ୨୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

ଲର୍ଡ୍ସରେ କ’ଣ ରୋହିତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶେଷ ସୁଯୋଗ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ରକେଟ୍ ‘ବିକ୍ରମ-୧’ର…

ନିଜ ଫାସରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲେ ଚାଷୀ; ତାଙ୍କୁ…

ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ରୋହିତଙ୍କ ଅବସର ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବିସିସିଆଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଫର୍ମରେ ନଥିବା ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ସେ ଲର୍ଡ୍ସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ହୋଇପାରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ରୋହିତ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ୮ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଆସିଛି। ୬ ଥର ସେ ୩୦ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଶେଷ ଶତକ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚଳିତ ସିରିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ୧୧ ରନ୍ ପାଇଁ ସେ ୨୧ ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୪୭ ବଲ୍ ଖେଳି ୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି।

ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ କେବେ?

ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ରବିବାର, ୧୯ ଜୁଲାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକି ସିରିଜ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାଚର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ହେବ ଏବଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍ ଆପ୍ ଓ ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ରକେଟ୍ ‘ବିକ୍ରମ-୧’ର…

ନିଜ ଫାସରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲେ ଚାଷୀ; ତାଙ୍କୁ…

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଡ଼ ହଲ୍‌ଚଲ: ଏନ୍‌ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ…

ଲର୍ଡସରେ ଶେଷ ହେବନି ରୋହିତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର,…

1 of 9,570