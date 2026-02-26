ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିବା ଜରୁରୀ ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କୁହେ ବିଜ୍ଞାନ
ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିବା ଜରୁରୀ ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ
Age Difference In Relationships: ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ। ସିନେମା ଓ ଆସଲ ଜୀବନର ଅନେକ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହି ଭରସା ଦେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଠାରେ ବୟସ, ଦେଖାଶୁଣା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତା ପରି କଥାମାନେ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ଉଠେ, “ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ଓ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ କିଛି ଭୂମିକା ନିଭାଏ କି?”
କ’ଣ କୁହେ ବିଜ୍ଞାନ
୨୦୧୮ ମସିହାରେ Journal of Population Economics ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୩୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗବେଷଣାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ ସମୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଅଧ୍ୟନର ଫଳାଫଳ
ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇଲା ଯେ, ପ୍ରେମ କୌଣସି ବୟସରେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଠାରେ ବୟସର ବଡ଼ ତଫାତ୍ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ। ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, କ୍ୟାରିୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପରିବାର ଯୋଜନା ପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ବିଶେଷକରି ସାତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ତଫାତ୍ ଥିଲେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ।
ପ୍ରକୃତ ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ
ଗବେଷଣା ଏହାମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବୟସର ତଫାତ୍ ଶୂନ୍ୟରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହେ। ଏମିତି ଯୋଡିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଚରଣରେ ଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଶା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସମାନ କରେ। ଏହା ଫଳରେ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ହୁଏ।
ତଥାପି, ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଏକ ଅନ୍ତିମ ନିୟମ ବୋଲି ଧରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଅନେକ ବଡ଼ ଏଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବା ଜୋଡିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ଓ ସଫଳ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସଫଳତାର ମୂଳ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଓ ବୁଝାମଣା। ବୟସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏକାମାତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ।