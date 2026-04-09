ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫୋନ୍ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରେ ନାହିଁ, ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଅବୈଧ ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସାମଗ୍ରୀ (CSAM): ଶିଶୁ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫିର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେୟାରିଂ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ। କେହି ବି ନିଜ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ: ଯଦି ଫୋନ୍ରେ ବିନା ସମ୍ମତିରେ ତିଆରି କିମ୍ବା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ମିଳେ, ତେବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୋଲିସ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇବା ପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଉତେଜକ ଭିଡିଓ: ଯଦି କାହାର ଫୋନରେ ଉତେଜକ ଭିଡିଓ ମିଳେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏପରି ଭିଡିଓ କୌଣସି ଭିଡ଼ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।
ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଭିଡିଓ: ଏପରି ଭିଡିଓକୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଫୋନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିପାରିବ। ସେହିପରି, ଏପରି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ: ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ କରିବାର ଧାରା ଆଜିକାଲି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯଦି କେହି ବିନା ସମ୍ମତିରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେୟାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପୋଲିସ ଫୋନ୍ ରୁ ଏପରି ଭିଡିଓ ଜବତ କରିପାରିବ।