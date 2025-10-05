IND vs AUS: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ, ଇଂଲଣ୍ଡ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା!
ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଖତମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: BCCI ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଦଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ବି ଯାଉଛି।
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଏହି ଗସ୍ତରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଗସ୍ତରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଖତମ: ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଶାମିଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଶାମି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ T20I ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା।
ଆଘାତ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମହମ୍ମଦ ଶାମି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରଠାରୁ ଆଘାତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
ତଥାପି ସେ ଆଘାତରୁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ।
ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ କିପର ଥିଲେ। ସେ ତା’ପରେ ଆଇପିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ସେ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ଅଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଥର ସୁଯୋଗ ନମିଳିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ମହମ୍ମଦ ଶାମି କ’ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ: ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ କିଛି ସମୟ ଧରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୋତେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା (ବ୍ରୋଙ୍କୋ) ପାସ୍ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।” ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି।