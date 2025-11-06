ବିଶ୍ଵର ସବୁଠୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଡ଼େଇଁଲେ ହେବେ ପାର

ବିଶ୍ଵର ସବୁଠୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଡ଼େଇଁଲେ ହେବେ ପାର
ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ଵର ସବୁଠୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଡ଼େଇଁଲେ ହେବେ ପାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଦୀ ହେଉଛି ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶର ପରମ ସହଯୋଗୀ । ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାନବ ସଭ୍ୟତା କେବଳ ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଜୀବନଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ନଦୀ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢିଉଠିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜନବସତି । ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଜନବସତିକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଅନେକ ନଦୀର ଆକାର ବିରାଟକାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ନଦୀ ଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଡ଼ଙ୍ଗା, ଲଞ୍ଚ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ।
କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତିକି ଏମିତି ବି ଏକ ନଦୀ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପାର୍ ହେବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ। ବରଂ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଡେଇଁ ନଦୀ ପାର୍ ହେଇଯିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ହେଁ କଥାଟି ସତ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଓସାରର ତଥା ସବୁଠୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ।
ହୁଆଲାଇ: ଏହି ନଦୀକୁ ସ୍କେଲ ପକେଇ ମାପି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଚାଇନାରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ‘ହୁଆଲାଇ’ । ଯାହାର ଲମ୍ବ ୧୭ କି.ମି.ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଗଭୀରତା ୫୦ ସେ.ମି. କିନ୍ତୁ ଓସାର ହାରାହାରି ୧୫ ସେ.ମି.। ଯେଉଁଠି ନଦୀଟି ସବୁଠାରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସେଠି ତା’ର ଓସାର ମାତ୍ର ୪ ସେ.ମି.।
କ’ଣ କୁହନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ: ଚାଇନାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଉକ୍ତ ନଦୀ ୧୦,୦୦୦ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅନେକେ ଏହାର ଓସାରକୁ ନେଇ କୁହନ୍ତି ଏହା ନଦୀ ହୋଇ ନ ପାରେ। ତେବେ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନ ସୁଖି ଅବିରତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳସ୍ରୋତ। ତେଣୁ ହୁଆଲାଇ ଏକ ନଦୀ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦିଅନ୍ତି।