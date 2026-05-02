ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ କ୍ୟୁବା: ଇରାନରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ କ୍ୟୁବାକୁ କବଜା କରିବ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା !
ଆମେରିକା ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ୟୁବା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସମୟରେ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗିରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ୟାରିବିୟ ଦେଶ କ୍ୟୁବାକୁ ପରିହାସ ଛଳରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ‘ଫୋରମ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ପାମ ବିଚେସ୍’ ନାମକ ଏକ ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଇରାନରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ କ୍ୟୁବାକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଯିବ।
ପାମ ବିଚେସର ଫୋରମ୍ କ୍ଲବରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ନୈଶ ଭୋଜିରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, “କ୍ୟୁବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ମୋତେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁବାରେ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଏକ ବିଶାଳ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଥିବ, ସମ୍ଭବତଃ ‘ୟୁଏସଏସ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ’, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ସେହି ଜାହାଜଟି ଆସି କ୍ୟୁବା ଉପକୂଳରୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଗଜ ଦୂରରେ ଅଟକିବ। ତା’ପରେ ସେମାନେ (କ୍ୟୁବା) କହିବେ, “ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛୁ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁବାରେ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଏକ ବିଶାଳ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଥିବ, ସମ୍ଭବତଃ ‘ୟୁଏସଏସ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ’, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ। ସେହି ଜାହାଜଟି ଆସି କ୍ୟୁବା ଉପକୂଳରୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଗଜ ଦୂରରେ ଅଟକିବ। ତା’ପରେ ସେମାନେ (କ୍ୟୁବା) କହିବେ, “ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛୁ।”
ୱାଶିଂଟନରେ ଆମେରିକାର ନୀତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଏଭଳି ବୟାନବାଜି ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସଂକେତ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି, କ୍ୟୁବା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିକଟରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ବୋଲି କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପ ଆଗରେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ନାହିଁ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆମେରିକା ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ୟୁବା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସମୟରେ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ୟୁବା ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ାଇବାର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
୧୯୫୯ ମସିହାର କ୍ୟୁବା ବିପ୍ଳବ ପରଠାରୁ କ୍ୟୁବା ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ୟୁବା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଆସିଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଠାକାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା।
ନିକଟରେ ଭେନେଜୁଏଲା ସଙ୍କଟ ପରେ ଆମେରିକା କ୍ୟୁବା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭେନେଜୁଏଲାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ୟୁବା ସାମିଲ ଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ କ୍ୟୁବାର ଅର୍ଥନୀତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।