ହ୍ୱାଇଟ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ହେବା ହକ ଛଡ଼ାଇପାରେ ସାବଧାନ…

ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଧଳା ସ୍ରାବ କଣ ସାଧାରଣ କଥା ? ଏହା କ’ଣ ଏକ ରୋଗ? ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଧଳା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ହେବା, ମହିଳା ଶରୀରରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ କିମ୍ବା ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ।

କେତେକ ସମୟରେ, ଏହା ଚାପ, ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ନିଦ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, କୁଣ୍ଡାଇ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହୁଏ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଯଦି ଧଳା ସ୍ରାବର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସବୁଜ କିମ୍ବା ମାଟିଆ ହୋଇଯାଏ, କିମ୍ବା ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଯୋନି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କବକ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମାସେ ହୋଇଗଲା କେବେ ଫେରିବ Asia Cup ? ଟ୍ରଫି…

ତଳ ମୁହାଁ ସୁନା ଦର, ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ଖସିବ ହଳଦିଆ…

କେତେକ ସମୟରେ, ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ସଂକ୍ରମଣ (STI) ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହୁଏ। ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା:RML ହସ୍ପିଟାଲର ଅଙ୍କୋ-ଗାଇନେକୋଲୋଜି ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସଲୋନି ଚଢା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଇଟ ଡିସଚାର୍ଜ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ଭେଜିନୋସିସ୍ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷରଣ ପତଳା ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କ୍ଷରଣ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଟ୍ରାଇକୋମୋନିଆସିସ୍ ଭଳି ୟୋନି ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସର୍ଭାଇସାଇଟିସ୍ କିମ୍ବା ପେଲଭିକ୍ ପ୍ରଦାହ ରୋଗ (PID) ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଗର୍ଭାଶୟ ଏବଂ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ସ୍ରାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।

ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂତା ନିର୍ମିତ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅନ୍ତର୍ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ।ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।ଓଦା ପୋଷାକ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଲାଇନରକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ।ଚାପ କମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୁଅନ୍ତୁ , କାରଣ ହରମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ ଡିସଚାର୍ଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ମାସେ ହୋଇଗଲା କେବେ ଫେରିବ Asia Cup ? ଟ୍ରଫି…

ତଳ ମୁହାଁ ସୁନା ଦର, ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ ଖସିବ ହଳଦିଆ…

ଦୁବାଇରୁ କେତେ ଆଣିପାରିବେ ସୁନା; ଅଧିକ ସୁନା…

Lucky Zodiac: ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୩…

1 of 28,425