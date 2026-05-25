ହାଇୱେରେ କାର ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଥରୁଛି କି? ଅବହେଳା କଲେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର ହାଇୱେରେ ୬୦-୮୦ କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ କମ୍ପୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟାୟାର, ସସପେନ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରେକରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିପଦ କିମ୍ବା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
Car Shaking Issue : ସହର ରାସ୍ତାରେ ସୁଗମ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା କାର ହାଇୱେରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ କମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କରେ କି? ବିଶେଷକରି ଯଦି ୬୦ ରୁ ୧୦୦ କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହଲିବା, ସିଟରେ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହେବା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଭାଇବ୍ରେଟ କରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଗୁରୁତର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ରାସ୍ତାର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ବା ପବନର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଅବହେଳା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତରେ, ହାଇୱେ ସ୍ପିଡରେ କାର କମ୍ପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଟାୟାର, ହ୍ୱିଲ ବାଲାନ୍ସିଂ, ସସପେନ୍ସନ କିମ୍ବା ବ୍ରେକ ସିଷ୍ଟମରେ ତ୍ରୁଟି। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କାରଣ ଜାଣି ମରାମତି କରିବା ଜରୁରୀ।
ଟାୟାର ଏବଂ ହ୍ୱିଲ୍ ବାଲାନ୍ସିଂ: ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ
କାର୍ କମ୍ପିବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ଟାୟାର ଖରାପ ହେବା କିମ୍ବା ହ୍ୱିଲ ବାଲାନ୍ସିଂ ଠିକ ନଥିବା।
ଟାୟାରର ଅବସ୍ଥା: ଅନେକ ସମୟରେ ଟାୟାର ଅସମାନ ଭାବେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ (Uneven wear) କିମ୍ବା ସେଥିରେ ବାୟୁ ଚାପ (Air pressure) ସଠିକ୍ ନଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ହାଇୱେ ସ୍ପିଡରେ କାର ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହ୍ୱିଲ ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ (Alloy wheel) ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସସପେନ୍ସନ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଶକ ଏବଜର୍ବର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼େ।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
କାରର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ମାଇଲେଜ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି:
୧. ପ୍ରତି କିଛି ମାସରେ ଟାୟାରର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବାୟୁ ଚାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
୨. ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହ୍ୱିଲ ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସିଂ କରନ୍ତୁ।
୩. ଯଦି କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ମେକାନିକ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ କାରକୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।
ବ୍ରେକ ଏବଂ ସସପେନ୍ସନ ସମସ୍ୟାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଯଦି ବ୍ରେକ ଲଗାଇବା ସମୟରେ କାର ଅଧିକ କମ୍ପୁଛି, ତେବେ ଏହା ପଛରେ ବ୍ରେକ୍ ଡିସ୍କ (Brake disc) ବା ରୋଟର (Rotor) ଖରାପ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ପରେ ବ୍ରେକ ରୋଟର ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ବେଳେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଭାଇବ୍ରେଟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଅନେକ ସମୟରେ ସସପେନ୍ସନ ଜଏଣ୍ଟ, ବୁଶ (Bush) କିମ୍ବା ଏକ୍ସଲରେ (Axle) ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାଇୱେରେ କାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ ନାହିଁ।
ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହାର ସମାଧାନ ନକଲେ, ଏହା ଟାୟାର ନଷ୍ଟ ହେବା, ସସପେନ୍ସନ୍ ଫେଲ ହେବା ଏବଂ ଷ୍ଟିଅରିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇବା ଭଳି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କ୍ରମାଗତ କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ କାରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୁଛି, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟିଆ ଯାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ।