Occupational Liver Disease: ଲିଭରକୁ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେବ ଏହି 4 ଚାକିରି! ଆଜି ହିଁ ଖୋଜନ୍ତୁ ନୂଆ ଜବ୍

ଲିଭରକୁ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେବ ଏହି 4 ଚାକିରି!

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକମାନେ ଅଫିସରେ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ବାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ତେବେ କ’ଣ କରିବେ?

ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଲିଭର ସମସ୍ୟା ସମେତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?

ପୁରା ସମୟ ବସି ରହିବା ଚାକିରି

ଏହି ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଏପରି ଚାକିରି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ବସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ହେପାଟୋଲୋଜି (୨୦୧୭) ରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସି ରହିବାରେ ବିତାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ଅଢ଼େଇ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆମେରିକୀୟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜି (୨୦୧୫) ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଅଫିସ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ଲିଭର ଏନଜାଇମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ଲିଭର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ।

କେମିକାଲ ଚାକିରି

ବସିକରି କାମ କରିବା ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିକାରକ କାମ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା। କାରଖାନା, ରଙ୍ଗ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, କ୍ଲିନିକ୍ ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିରନ୍ତର ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଲିଭରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।

ନାଇଟ ସିଫ୍ଟ ଚାକିରି

ରାତିରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସର୍କାଡିଆନ୍ ରିଦିମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ମେଡିକାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ (୨୦୧୮) ର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନାଇଟ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲିଭର ଚର୍ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଯକୃତର ପ୍ରାକୃତିକ ମରାମତିକୁ ବାଧା ଦିଏ, ଯାହା ଅକାଳ ଦୁର୍ବଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ।

ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି

ଲୋକମାନେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଚାକିରି ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚାକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ମିଳେ। ଡ୍ରାଇଭିଂ, କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଚାକିରି, ଡେଲିଭରି ଚାକିରି, ପୋଲିସ ଚାକିରି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ଭଳି ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମେରିକୀୟ ଲିଭର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିରନ୍ତର ଚାପ କର୍ଟିସୋଲ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଯକୃତ ବା ଲିଭରରେ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଚର୍ବି ଜମା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ, ଆପଣ ଚାପକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ।

