ତକିଆରୁ ଆସୁଛି କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ? ବିନା ଧୋଇ କିପରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିବେ ଫ୍ରେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସିକ୍ରେଟ ଉପାୟ
ତକିଆ ଦେଖିବାକୁ ସଫା ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଥିରୁ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ତେବେ ପ୍ରତିଥର ଏହାକୁ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କୋଠରୀରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେଲେ ତକିଆରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
Pillow Cleaning Tips : ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତକିଆ ଦେଖିବାକୁ ସଫା ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ତେବେ ପ୍ରତିଥର ଏହାକୁ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଝାଳ, କେଶର ତେଲ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ କୋଠରୀରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ ଭାବେ ନ ହେବା କାରଣରୁ ତକିଆରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ତକିଆଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସତେଜ କରିହେବ।
କିପରି ସଫା କରିବେ?
ବେକିଂ ସୋଡାର ବ୍ୟବହାର: ଏହା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ। ତକିଆର ଦୁଇ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ବେକିଂ ସୋଡା ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବେକିଂ ସୋଡା ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର କିମ୍ବା ଏକ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତକିଆର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ।
ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା: ଯଦି ଖରା ବାହାରିଥାଏ, ତେବେ ତକିଆକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖୋଲା ପବନ ଓ ଖରାରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖରା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମଝିରେ ଥରେ ତକିଆକୁ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପାଖରେ ସମାନ ଭାବେ ଖରା ଲାଗିବ।
ଧଳା ଭିନେଗାର: ଧଳା ଭିନେଗାର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବାରେ ବେଶ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଧଳା ଭିନେଗାର ଏବଂ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ତକିଆ ଉପରେ ହାଲୁକା ଭାବେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେପରି ତକିଆ ବେଶୀ ଓଦା ନହୁଏ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ପବନରେ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସୁଗନ୍ଧିତ ରଖିବା ପାଇଁ
ଯଦି ଆପଣ ତକିଆରେ ଏକ ହାଲୁକା ଓ ସତେଜ ସୁଗନ୍ଧ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପାଣିରେ ଲାଭେଣ୍ଡର, ଲେମ୍ବୁ କିମ୍ବା ୟୁକାଲିପଟସ୍ ଭଳି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲର କିଛି ବୁନ୍ଦା ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏହା ତକିଆକୁ ସତେଜ ରଖିବା ସହିତ ଏକ ହାଲୁକା ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ
ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ଏବଂ କେଶ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝାଳ ଓ ତେଲ ତକିଆରେ କମ୍ ଲାଗିବ।
ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତକିଆରେ ‘ପିଲୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର’ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର କଭରକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବିଛଣାରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର କାରଣ ହୋଇପାରେ।