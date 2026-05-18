ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ଅସଲି ନା ନକଲି? ଏହି ୫ଟି ସଙ୍କେତ ଜଣାଇଦେବ ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍ଥିତି
ଏହି ୫ଟି ସଙ୍କେତରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଚାର୍ଜର ବିପଦରେ ଅଛି କି ନାହିଁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି, ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ନକଲି ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା କିମ୍ବା ଚାର୍ଜିଂରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଶେଷରେ ଏକ ମହଙ୍ଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
ଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ, ବିଶେଷକରି ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଚାର୍ଜର କେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ୨୦-୩୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ କରେ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ନକଲି ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଅସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ।
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭୁଲ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ବାରମ୍ବାର ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରତିଶତ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜିଂ ଆଇକନ୍ ନିରନ୍ତର ଝଲସି ଉଠେ, ତେବେ ସମସ୍ୟାଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ।
ପ୍ରାୟତଃ, ଦୋଷୀ ହେଉଛି ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜର କିମ୍ବା ଏକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କେବୁଲ୍। ଯଦି ଚାର୍ଜର କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣରେ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କଲେ କାମ କରେ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚେତାବନୀ ସଙ୍କେତ।
ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିବା ମୂଳ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସହିତ ଆସିଥିବା ପ୍ରକୃତ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା।
ଯଦି ଫୋନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଗରମ କମିଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚାର୍ଜର ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ।
ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜରମାନେ ସେଟିଂସ୍ ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି, ଅନେକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ବହୁତ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ଅଣବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଚାର୍ଜର କିଣନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ କମ କରନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଗେମିଂ, ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ।
ପ୍ରାୟତଃ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଚାର୍ଜରରେ ଥାଏ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୁଏ, ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ହୁଏ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସରିବାକୁ ଲାଗେ, ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଜରକୁ ବଦଳାଇ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସରଳ ଯାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହଙ୍ଗା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ।