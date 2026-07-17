ସାବଧାନ! ଆପଣଙ୍କ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର ବଢ଼ାଉଛି ବିଜୁଳି ବିଲ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ସତ କ’ଣ
ସତରେ କ'ଣ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର ପାଇଁ ବଢ଼େ ବିଜୁଳି ବିଲ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉନ୍ନତି ସହିତ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଡେଲ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସରଳ କରିଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଚାର୍ଜର ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଛି।
ହେଲେ ଏହି ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଚାର୍ଜର ଏବଂ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ଥିବା କଏଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ତାପ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାୟତଃ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଯଦି ଫୋନ୍କୁ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଘନ କଭର ଅଛି, ତେବେ ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଏକ ତାରହୀନ ଚାର୍ଜର ସର୍ବଦା ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଏ; ତେଣୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ରଖାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଥାଏ। ବିପରୀତରେ ଅଧିକାଂଶ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାରରେ ନଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।
ଏହା ସହିତ, ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ Qi2 କିମ୍ବା MagSafe ଭଳି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟ ୧୨% ରୁ ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିପରୀତରେ, ମାନକ Qi ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ, ଏହି କ୍ଷତି ୨୫% ରୁ ୪୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ବିପରୀତରେ, USB-C ଭଳି ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ୫ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଷ୍ଟ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକାଧିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଇୟରବଡ୍ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ତାରହୀନ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ, ତେବେ ସମୟ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଲ୍ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାର ଧୀର ଗତି। ଅଧିକାଂଶ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜର ଅପେକ୍ଷା ଧୀର।
ଆଜିକାଲି, ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୩୦W, ୬୦W, ୮୦W, କିମ୍ବା ୧୦୦W ରେ ଦ୍ରୁତ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟାଟେରୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ହଠାତ୍ ସରିଯାଇଛି, ତେବେ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ହେଲେ, ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ଏହାର ଗୁଣ ବିନା ନୁହେଁ; ଏହା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଡେସ୍କରେ କିମ୍ବା ବେଡ୍ ସାଇଡ୍ ଟେବୁଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ।
ମଲ୍ଟି-ଡିଭାଇସ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଏବଂ କେବୁଲ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।