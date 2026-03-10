କେବେ ବିବାହ କରିବେ ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍, ଜେଜେ ବାପା ଖିୋଲି ସବୁ କହିଦେଲେ, ଏହି ଦିନ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି
Ishan-Aditi Wedding: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ICC ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କ ନାମ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛି। ଏଥର କିଷାନ ତାଙ୍କ ଖେଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଚମତ୍କାର ୯୬ ରନର ବିଜୟରେ ଇଶାନ ୨୫ ବଲ୍ ରେ ଦ୍ରୁତ ୫୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, କିଷାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଜେଜେବାପା କଣ କହିଥିଲେ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଈଶାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ରାମାନୁଗ୍ରହ ପାଣ୍ଡେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କୁ ବିବାହ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, “ମୁଁ ତୁମର ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବି କି?” ଈଶାନ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଦାଦା, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିବାହ କରିବି। ମୋ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ତାକୁ ତୁମର କୋଳରେ ଖେଳେଇବ।”
ଈଶାନର ଜେଜେବାପା କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଯାହା ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ।
ଈଶାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ କିଏ?
ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଅଦିତି ହୁଣ୍ଡିଆ, ମିସ୍ ଡିଭା ୨୦୧୮ର ବିଜେତା ଜଣେ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟୁଟି କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ। ଅଦିତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଇଶାନଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୧୯ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ “ରହସ୍ୟମୟ ଫ୍ୟାନଗାର୍ଲ” ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ବାପା ଜୟପୁରର ଜଣେ ଘିଅ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅଦିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଶାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।